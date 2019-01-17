Son Dakika Haberleri: Yavru Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Yavru Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

58 dakika önce

Fatih'te, iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yavru Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Fatih'te, iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mevlanakapı Mahallesi Küçük Saray Meydanı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Cep telefonu tamiri yapan iş yerindeki yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı dükkanın kapısı itfaiye ekipleri tarafından kırıldı. İtfaiye erleri yangına müdahale sırasında dumanların arasında bir yavru köpek fark etti. Ölmekten son anda kurtulan 2 aylık pitbull cinsi köpek, itfaiye ekiplerince iş yerinden çıkarıldı.

İsminin "Oscar" olduğu öğrenilen köpek, sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Fatih, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi Yangında Can Pazarı! Mahsur Kalan 2 Gencin Yardımına Esnaf Yetişti

Kadıköy'de Korkutan Yangın! Kadınların Çığlıkları Kulakları Sağır Etti Üniversite Öğrencisi Köpek Saldırısıyla Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:15:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavru Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]