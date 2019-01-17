Yavru Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı
58 dakika önce
Fatih'te, iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fatih
'te, iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Mevlanakapı Mahallesi Küçük Saray
Meydanı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Cep telefonu tamiri yapan iş yerindeki yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı dükkanın kapısı itfaiye ekipleri tarafından kırıldı. İtfaiye
erleri yangına müdahale sırasında dumanların arasında bir yavru köpek fark etti. Ölmekten son anda kurtulan 2 aylık pitbull cinsi köpek, itfaiye ekiplerince iş yerinden çıkarıldı.
İsminin "Oscar" olduğu öğrenilen köpek, sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:17 Kaynak: AA
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