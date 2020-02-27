Yavru köpekler tüfekle öldürüldü - Son Dakika
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Yavru köpekler tüfekle öldürüldü

6 saat önce

Niğde'de Orhanlı Kasabası ile Edikli Kasabası arasındaki araziye koyunlarını otlatmaya giden bir şahsın köpekleri, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Yavru köpekler tüfekle öldürüldü, System.String[]

Niğde'de Orhanlı Kasabası ile Edikli Kasabası arasındaki araziye koyunlarını otlatmaya giden bir şahsın köpekleri, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.


Olay, Orhanlı Kasabası ile Edikli Kasabası arasındaki arazide meydana geldi. 14 yaşındaki Halil İbrahim Erdiç, amcası Yılmaz Erdiç'e ait koyunları, iki kasaba arasında bulunan bir arazide otlatmaya götürdü. Halil İbrahim Erdiç'in koyunları otlattığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tüfekle iddiaya göre köpekleri hedef alarak ateş etti. 2 yavru köpek açılan ateş sonucu feci şekilde can verdi, 1 yavru köpek başından yaralandı. Silah sesiyle ürken koyunlardan bazıları ise sürüden kaçtı. Yaşanan olay sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Koyunlarının bir kısmının kayıp olduğunu 2 yavru köpeğinin öldüğünü, 1 köpeğinin yaralandığını söyleyen Yılmaz Erdiç, yaşanan olay sonrası 14 yaşındaki yeğeninin psikolojisinin bozulduğunu da belirtti.


Köpeklerini ve sürüsünü hedef alan şahsın yakalanmasını isteyen Erdiç, yaralı köpeğinin de Kayseri'de tedavi altına alındığını söyledi. Güvenlik güçleri eşkalini belirlediği şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - NİĞDE

Orhanlı, Edikli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:52 Kaynak: İHA
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