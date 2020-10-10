Yavuz Ay: "Okulların kademeli açılmasının servis esnafına hiçbir faydası yok" - Son Dakika

Yavuz Ay: "Okulların kademeli açılmasının servis esnafına hiçbir faydası yok"

10.10.2020 13:12
Yavuz Ay:

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, okulların açılması ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, "Okulların kademeli açılmasının servis esnafına hiçbir faydası yok" dedi.

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, okulların açılması ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, "Okulların kademeli açılmasının servis esnafına hiçbir faydası yok" dedi.

Okulların kademeli açılmasının esnafa katkısı olmayacağını söyleyen Yavuz Ay, "Akşam kıymetli bakanımızın konuşmasını dinledik. Ayın 12'si itibari ile okulların kademeli olarak açılacağı ve daha önce bildiğiniz üzere 1. sınıflar ve okul öncesi eğitim başladı. Fakat o zaman da ifade etmiştik. Şu ana kadar şehrimiz de servis araçlarına kayıt için bir talep oluşmadı. Kademeli olarak açılacak okulların, esnaf sanatkarımıza ticari açıdan hiçbir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü 2, 3 ve 4. sınıflar 8. ve 12. Sınıfların ayın 12'si pazartesi günü itibari ile eğitime başlayacak olmaları ve bunu özellikle sadece 2 günle sınırlı tutulması ve isteyen öğrencinin gelip, isteyen öğrencinin gelmeyecek olması ticari olarak, esnaf sanatkarımıza büyük bir sıkıntı. Ciddi bir talep olacağını düşünmüyoruz. Yani o kadar ki ben yüzde 5'leri geçmeyeceğini düşünüyorum. Zaten şuan yapılan araştırmalara göre, tahminen söylüyorum ama okula devam eden öğrencilerin sayısının o iki gün dahi yüzde 60'larda olduğunu zannediyorum" dedi.

Yavuz Ay, öğrencilerin velilerinin inisiyatifi ile okula gitmesinin sezonda boşluk oluşturacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Esnaf sanatkarımız, okullar açılacakmış gibi bütün hazırlıklarını yaptı. Araç içerisinde sağlık bakanlığının talep etmiş olduğu işlerin tamamını hazırladık. 14 kural, maskesiz binilmez yazılar, araç dezenfenktasyonu, araç içerisinde ki maskeler ve her gün araçların dezenfekte edilmesi bu kuralların tamamı haiz olan araçlarımızın tamamı geldi. Buradan şu net bir şekilde anlaşılıyor ki, eğer ki okullarımızın açılması, çocukların okullara devam etmesi sadece kendi inisiyatifleri içerisinde ve kararları doğrultusun da kaldığı göz önünde bulundurulacak olur ise Esnaf Sanatkarımızı, koskoca boş bir sezon bekliyor ticari olarak. Bu da Esnaf Sanatkarımızın yani bir yıl boyunca, bir sonra ki eylül ayına kadar her hangi bir gelir elde edemeyeceği çıkıyor." - KAYSERİ

Yavuz Ay: Okulların kademeli açılmasının servis esnafına hiçbir faydası yok

Esnaf Odası, Kayseri, Esnaf, Araç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yavuz Ay: 'Okulların kademeli açılmasının servis esnafına hiçbir faydası yok' - Son Dakika

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