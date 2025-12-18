Peygamberlere yönelik sözleri tepki çekti: Yavuz Günal hakkında hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Peygamberlere yönelik sözleri tepki çekti: Yavuz Günal hakkında hapis talebi

Peygamberlere yönelik sözleri tepki çekti: Yavuz Günal hakkında hapis talebi
18.12.2025 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Komedyen Yavuz Kırma, 'Yavuz Günal' mahlasıyla sahne aldığı gösterisinde dinî değerleri alenen aşağıladığı gerekçesiyle hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, dini olaylar ve peygamberler hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle "Yavuz Günal" mahlasıyla sahne alan komedyen Yavuz Kırma hakkında soruşturma başlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine başlatıldığı, daha sonra yetkisizlik kararı verilerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.

'6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ'

İddianamede, şüphelinin "Yavuz Günal" mahlasıyla komedyen olarak çalıştığı, bir gösterisinde "Çağrı" filmini konu olan dini olaylar ile ilgili bir konuşma yaptığı kaydedildi.

Şüphelinin söz konusu konuşmanın olduğu videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaştığı, İslamiyet'in doğuşunu anlatan bir film üzerinden mizah adı altında yapmış olduğu ifadelerde İslam dini ve peygamberi açısından kutsal kabul edilen hicret hadisesindeki mağara olayını alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı kaydedildi.

İddianamede, Hz. İbrahim ve Hz. Musa'ya ilişkin kurban ve asa hadiselerini de alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı kaydedildi. Şüpheli hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkeme'sine gönderildi.

Kaynak: DHA

Asliye Ceza Mahkemesi, Magazin, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peygamberlere yönelik sözleri tepki çekti: Yavuz Günal hakkında hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Dogancab Dogancab:
    Yerinde isabet idam edeceksin böylelerini 2 0 Yanıtla
  • Haydar Ali Haydar Ali:
    bu ülkede dinle diyanetle uğraşan insan bitmez ne kadar dinsiz var ise dolmuşlar Allah belanızı versin. 0 0 Yanıtla
  • Faruk Faruk:
    Senin soyunu sopunu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin ilk piyade tipi MMT seri üretime hazır Türkiye'nin ilk piyade tipi MMT seri üretime hazır
Abdullah Çatlı’nın hayatı film oldu İşte canlandıran futbolcu Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Lewandowski’den Fener taraftarını üzecek haber Lewandowski'den Fener taraftarını üzecek haber
Luigi Kürk Deri, ihracat kalitesini artık perakende satışa taşıdı Luigi Kürk & Deri, ihracat kalitesini artık perakende satışa taşıdı
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe’de iki imza birden Fenerbahçe'de iki imza birden

14:15
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi
14:10
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
14:01
İddialar art arda geliyor Boğaz’daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler
13:19
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor
13:15
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan’dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
12:45
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız’ın evinde aparat bulundu
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2025 14:35:16. #7.12#
SON DAKİKA: Peygamberlere yönelik sözleri tepki çekti: Yavuz Günal hakkında hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.