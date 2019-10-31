Son Dakika Haberleri: Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan karı koca beton mikserin altında kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan karı koca beton mikserin altında kaldı

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan karı koca beton mikserin altında kaldı

6 saat önce

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan karı koca beton mikserin altında kaldıBALIKESİR - Balıkesir'de yaya geçidinden karşıya geçerken beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı.

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan karı koca beton mikserin altında kaldı

BALIKESİR - Balıkesir'de yaya geçidinden karşıya geçerken beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı.

Kaza, Karesi Mahallesi Ahmet Toprak Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçen yaşlı çift, R.Ç. idaresindeki 10 BK 268 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Kazada Gülfidan Gökmen olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Mahsar Gökmen ise ağır yaralı olarak Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis cadde üzerinde önlem aldı. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından yaşlı kadının cenazesi morga kaldırılırken, sürücü R.Ç. gözaltına alındı. Bir süre trafiğe kapanan yol, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından tekrar açıldı.

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan karı koca beton mikserin altında kaldı

Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:28 Kaynak: İHA
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