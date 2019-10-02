Yaya güvenliği uygulaması

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi Manyas ilçesinde de "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz "sloganı paralelinde yaya ve okul geçitlerinde uygulaması yapıldı.



Ülkemizde ki trafik kazalarını en aza indirebilmek için ve bu konuda farkındalık yaratabilmek ve 2019 yılının trafikte yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Bu etkinliklere ek olarak "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz "uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Erdinç Boztepe ve Emniyet Amiri Enes Dündar ile ilçedeki daire amirlerinin de katıldığı uygulama Atatürk Ortaokulu, Hükumet Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi yolu üzerinde bulunan Anadolu Lisesi önünde yapıldı. Sürücüler kolluk kuvvetleri tarafından durdurularak öncelik yaya levhaları gösterilerek, yayalara öncelik tanınması hususunu hatırlattılar. - BALIKESİR