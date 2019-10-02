Son Dakika Haberleri: "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası
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"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası

9 dakika önce

Kaman Kaymakamlığı tarafından "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Kaman Faik Güngör İlkokulu önündeki yaya geçidinde etkinlik düzenlendi.

Kaman Kaymakamlığı tarafından "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Kaman Faik Güngör İlkokulu önündeki yaya geçidinde etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" pankartları ile yaya geçidinden geçerek yolda duran sürücüleri, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeleri konusunda uyardı.

Öğrencilerle sürücülere yaya geçitlerinde dikkatli olmaları uyarısında bulunan Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan, "Umarım bu tarz farkındalık oluşturan uygulamalar ile özellikle yaya geçitlerinde meydana gelen kazaların önüne geçebiliriz." dedi.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İman ve İlçe Yazı İşleri Müdürü Ümit Güleç'in de katılımıyla Kaman Şehit Bayram Kara Ortaokulu ve Kaman Cumhuriyet İlkokulu önünde bulunan yaya geçitlerinde de etkinlik gerçekleştirildi.

Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:03 Kaynak: AA
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