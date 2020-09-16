"Yaya ve Bisiklet Dostu Kent Tarsus" çalıştayı - Son Dakika

Tarsus Belediyesi tarafından "Yaya ve Bisiklet Dostu Kent Tarsus" çalıştayı düzenlendi.

Belediye Meclis Salonundaki çalıştayda yerel konuşmacıların yanı sıra, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen katılımcılar söz aldı.

Çalıştayda ayrıca, otomobil öncelikli kentlerin, yayalar ve bisiklet ulaşımı için yeniden tasarlanması, bisikletin doğa, küresel ısınma, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve toplum sağlığı için anlamı gibi konular ele alındı.

Çalıştayın sonuç bildirgesinin Türkiye'deki diğer belediyelere gönderilmesi önerildi.