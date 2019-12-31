YAYFED Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Üstün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YAYFED Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Üstün, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

YAYFED Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Üstün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Münir Üstün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

YAYFED Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Üstün, AA'nın

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Münir Üstün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kültür Şurası'nda yer alan Münir Üstün, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı kareye oy veren Üstün, bir şehit polisi çocuğu olarak fotoğraftan etkilendiğini söyledi.

Üstün "yaşam" kategorisinde de Özkan Bilgin'in " Van'da süper ay" fotoğrafını seçerken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:30 Kaynak: AA
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