Yayla evinde 4 gün elektriksiz kalan ailenin yardımına kar komandoları koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yayla evinde 4 gün elektriksiz kalan ailenin yardımına kar komandoları koştu - Son Dakika

Yayla evinde 4 gün elektriksiz kalan ailenin yardımına kar komandoları koştu

6 saat önce

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaşadıkları yayla evinde elektriksiz kalan ailenin imdadına elektrik dağıtım firmasının ekipleri koştu.

Yayla evinde 4 gün elektriksiz kalan ailenin yardımına kar komandoları koştu, System.String[]

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaşadıkları yayla evinde elektriksiz kalan ailenin imdadına elektrik dağıtım firmasının ekipleri koştu. Karlar içindeki köye ulaşan ekipler, ailenin elektriğe kavuşmasını sağladı.


Bolu'da yaklaşık 1,5 metre kar kalınlığının olduğu Kasaplar Yaylası mevkiinde bir elektrik direğinin üzerine ağaç devrildi. Ağacın devrilmesiyle yaylada bulunan evlerin elektriği kesildi. Yayla evinde 4 gün elektriksiz kalan Yılmaz ailesi, Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. İl Özel İdaresine ait kepçelerin yolu açmasının ardından Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri, yaylaya yeniden enerjinin verilmesi için harekete geçti. Köye gelen ekipler, karların arasında ilerleyerek ulaştıkları elektrik direğini onardı.


Elektrik sorunlarının çözülmesine sevinen İbrahim Yılmaz, "4 gün boyunca elektrik olmadı. Yol açılmadı. Kepçeler de ulaşamadı. Mağdur kaldık burada. İşe gidemedik. Bütün ekiplere teşekkür ederiz" dedi.


"Tüm ekiplerimizi seferber ettik"


Zor şartlar altında çalışmaları tamamladıklarını belirten SEDAŞ İl Sorumlusu Levent Şimşek, "Yolun açılmasının ardından ekip arıza noktasında bir ağacın devrilerek alçak gerilim şebekesinin iletkenlerinin hasar gördüğünü tespit ettiler. Hemen çözüm üreterek, zorlu koşullar olsa da yaklaşık 1,5 metre karın içerisinde ulaşım sağlayarak zor şartlar altında ailemizin tek başına ikamet ettiğini öğrendik. Mağduriyeti gidermek için tüm ekiplerimizi seferber ederek kısa süre içerisinde enerjimizi verdik. Ailemiz de onun mutluluğunu yaşadı" dedi. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:34:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yayla evinde 4 gün elektriksiz kalan ailenin yardımına kar komandoları koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]