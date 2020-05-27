Yaylacıların yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramının 1. ve 2. gününde etkili olan kar yağışı sonrası Arguvan ilçesinin Çakmak Yaylasında mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.



Mayıs ayında pek görülmeyen kar yağışı, Malatya da yaylacıları zor durumda bıraktı. Arguvan'ın Çakmak Yaylasına çıkan yaylacılar kar yağışı sonrası soğuktan olumsuz etkilenince Büyükşehir Belediyesinden yardım talebinde bulundular.



Acil çağrıya anında müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlara ulaşarak, battaniye ve gıda yardımında bulundu. Yaylacıların telef olan hayvanlarını bulundukları alandan çıkartılmasını sağlayan ekipler, yayla yolunda da temizlik yaptı.



Kar ve yağmur sonrası, soğukların kendilerini olumsuz etkilediğini belirten yaylacılar, "Yağış sonrası yollarımız kapandı. Erzak sıkıntısı yaşıyorduk. Hayvanlarımızın da bir kısmı telef olunca, Büyükşehir Belediyesinden yardım istedik. Sağolsunlar ekipler bayram seyran demeden bize yardıma koştular. Erzak ve gıda yardımı getirip, yollarımızı temizlediler. Telef olan hayvanlarımızı çıkardılar. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere bizden yardımlarını esirgemeyen tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dediler. - MALATYA