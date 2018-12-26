Yaylada Karda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı
55 dakika önce
Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Giresun
'un Dereli
ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Sabah
saatlerinde Kulakkaya Yaylası Melikli obasında yolun kapalı olması nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi, il özel idaresinden yardım istedi.
Özel idareye bağlı iki iş makinesinin 4,5 saatlik çalışmasının ardından oba yolu ulaşıma açılarak, araçta mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı.
Kurtarılan kişilerden Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, dün akşam obanın üst kısmında bulunan evlerine geldiklerini söyledi.
Geceyi evlerinde geçirdiklerini anlatan Yılmaz, "Gece kar yağışı başladı. Sabah dönmek için aracımızla yola çıktık. Ancak bir süre sonra kar nedeniyle yolda mahsur kaldık. İl özel idaresinden kurtarılmak için yardım istedik. Ekipler geldi ve bizi kurtardı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:31 Kaynak: AA
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