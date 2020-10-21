Yaylada kaybolan 2 kişi, 16 saat sonra bulundu - Son Dakika

TRABZON'un Hayrat ilçesinde, yaban mersini toplamak için ormana giden A.A.K. (21) ve H.V.Ç. (15), sis nedeniyle yollarını kaybedince kayboldu. İki kişi ekipler tarafından 16 saat sonra ormanda bulundu.

Hayrat ilçesi Göksel Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında yaban mersini toplamak için ormana giden H.V.Ç. ve A.A.K., sis nedeniyle yolunu kaybetti. Akşam evlerine dönmeyen 2 kişi için yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri gece ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Kayıp 2 kişi sabah saat 06.00 sıralarında ormanlık alanda ekiplerce bulundu.Sağlık durumları iyi olan 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.