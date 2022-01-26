Yaylada mahsur kalan hasta bebek, 6 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

Konya'nın Altınekin ilçesinde yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 yaşındaki hasta bebeği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 6 saatlik çalışmayla kurtararak, hastaneye ulaştırdı.

İlçeye bağlı Yenikuyu Mahallesi Tol Yaylası'nda yaşayan Çakıroğlu ailesi, 2 yaşındaki bebekleri Erdal Çakıroğlu ateşlenince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Yoğun kardan dolayı yaylada mahsur kalan ve ateşi 38,5 dereceye çıkın Erdal bebek için UMKE görevlendirildi.

Arazi araçlarıyla kent merkezine 75 kilometre mesafedeki yaylaya ulaşmak için yola çıkan ekip, yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen, tüm zorluklara karşın yaylaya ulaştı.

İlk müdahalesi yapılan Erdal bebek ile ailesi, 6 saatlik kurtarma çalışmasıyla Altınekin Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Erdal bebek, tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi.