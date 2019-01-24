Son Dakika Haberleri: Yayladağı'nda Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu

Yayladağı'nda Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu

55 dakika önce

HATAY (İHA) – Hatay'ın Yayladağı ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayladağı'nda Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
HATAY (İHA) – Hatay'ın Yayladağı ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda yapılan teknik takibin ardından Yayladağı Çamaltı Mahallesi'nde bir eve operasyon yapıldı. 'Göz' isimli köpeğinde katıldığı operasyonda 10.500 paket kaçak sigara, 1 gram metamfetamin, 5 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda G.T. ve A.K. isimli iki kişi gözaltına alınırken şüphelilerden G.T. tutuklanırken A.K. serbest bırakıldı. G.T. hastane de sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından cezaevine gönderildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:13 Kaynak: İHA

Jandarma, Yayladağı, 3. Sayfa
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