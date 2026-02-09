Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 30 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır duvarı yakınındaki 30 kişinin Suriye'den kaçak yollarla kente girmeye çalıştığını belirledi.
Ekipler tarafından yakalanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Yayladağında 30 Yabancı Uyruklu Yakalandı - Son Dakika
