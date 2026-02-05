Yayladere'de Kar Yağışı Elektriği Kestirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yayladere'de Kar Yağışı Elektriği Kestirdi

05.02.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalıkağıl köyünde devrilen direkler, jandarma helikopteriyle onarılarak elektrik verildi.

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesine bağlı Çalıkağıl köyünde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle devrilen elektrik direkleri jandarmaya ait helikopterle ulaştırılan ekiplerin çalışmasıyla onarıldı.

Kentte önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, Yayladere ilçesine bağlı Çalıkağıl köyü, 2 elektrik direğinin devrilmesi sonucu elektriksiz kaldı. Yolların kapalı ve arazinin sarp olduğu bölgede karadan müdahale mümkün olmayınca çalışma havadan yapıldı. Bu kapsamda sabah saatlerinde Tunceli'den havalanan Jandarma helikopteriyle enerji şirketine bağlı 10 kişilik teknik ekip arıza noktasına ulaştırıldı. Dondurucu soğuk altında yürütülen çalışmalarla devrilen direkler onarılarak enerji nakil hattı yeniden devreye alındı ve köye elektrik verildi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Acil Durum, Jandarma, Ulaşım, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yayladere'de Kar Yağışı Elektriği Kestirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:19
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:51:36. #7.11#
SON DAKİKA: Yayladere'de Kar Yağışı Elektriği Kestirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.