Yaz kur'an kursları kapanış programı düzenlendi - Son Dakika

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

İl Müftüsü Vekili Recep Çapar, beraberinde din görevlileri ile birlikte Uzunlu Köyü Camii Yaz Kur'an kursu kapanış programına katıldı.

Programda öğrencilerle ve velileriyle bir araya gelen Müftü Vekili Çarpar yaptığı konuşmada, yaz kurslarının önemine vurgu yaparak, "Sevgili çocuklar siz bizim geleceğimizin teminatısınız. Gelecek yarınlara bizi sizler taşıyacaksınız. Camilerimiz, Kur'an kurslarımız sizinle adeta çiçek açıyor. Öğrencilerimizin yaz Kur'an kursunda öğrendiklerini unutmamaları için bol bol tekrar tavsiye ediyorum" dedi.

Bilgi yarışmalarının düzenlendiği Yaz Kur'an Kursunda dereceye giren öğrencilere ödülleri yapılan törenle verilmesinin ardından program sona erdi. - KİLİS