Yaz tatilinde okullar onarılacak…
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Yaklaşık 5,5 Milyon bedelle ihalesi yapılan onarım işi kapsamında İl genelinde bulunan 26 okulumuz yaz tatilinde onarılacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:59 Kaynak: Bültenler
2018-2019 eğitim öğretim yılının bitmesiyle birlikte, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi fiziki mekanlarda eğitim almaları için İl genelinde bulunan 26 okulumuz yaz tatilinde onarılacak.
Valimiz Sayın Osman BİLGİN'in talimatları doğrultusunada; Merkez İlçede 8, Lüleburgaz İlçemizde 6, Vize İlçemizde 4, Babaeski İlçemizde 3, Pınarhisar İlçemizde 2, Pehlivanköy, Demirköy ve Kofçaz İlçelerimizde 1'er okul olmak üzere toplamda 26 okulumuzda onarım işlemlerine başlanılacak.
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