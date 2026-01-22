Yazar Ahmet Turan Alkan'ın Cenazesi - Son Dakika
Yazar Ahmet Turan Alkan'ın Cenazesi

22.01.2026 20:15
Bursa'da 72 yaşında hayatını kaybeden yazar Ahmet Turan Alkan, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bursa'da dün sabah vefat eden Ahmet Turan Alkan için Fatih Sultan Mehmet Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Alkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Fethiye Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun yanı sıra Beşir Ayvazoğlu, Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç da katıldı.

Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunan Ahmet Turan Alkan'ın, vefatından önce yaklaşık 10 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Alkan, FETÖ'den dolayı Silivri Cezaevi'nde 22 ay tutuklu kalmış, 6 Temmuz 2018 tarihinde tahliye edilmişti.

Alkan, FETÖ'nün gerçek yüzünü geç gördüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve okurlarından özür dilemişti. Ahmet Turan Alkan, 2021 yılında yazdığı yazıda, "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğuna ancak 15 Temmuz darbesinden sonra görebildim, Erdoğan ve Bahçeli'den helallik diliyorum" açıklamasını yapmıştı.

15 Temmuz hain darbe girişi sonrası tutuklanan Alkan daha sonrasında kendi sitesinde şu yazıyı yayınlamıştı:

"Ve asıl mesele, asıl dramatik viraj. Ülkeyi ve toplumsal huzuru altüst eden fitne-fücur fırıldakları esnasında gazete yöneticilerinin birer ikişer yurtdışına 'tüymeleri' beni uyarmalıydı. İtiraf ederim ki uyanamadım. Gazete sayfalarında gayet demokrat ve liberal görünenlerin meğer gizli ajandaları, kağıt üzerindeki iş arkadaşlarımın meğer sahte yüzleri de varmış. Saflığın bu derecesi elbet karşılıksız bırakılamazdı ve bunun cezasını çok ağır ödedim, ödüyorum."

"Reisicumhurumuz ve Bahçeli'den helallik diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ve okurlarından helallik isteyen Alkan, "Yazıyla uğraşanlar bilir; şehvet-i kelam diye bir budalalık türü vardır. Bir de 'nükte yapma hırsı'. Yazarlık hayatımda bu iki benlik girdabına kapıldığım zamanlar, bu 'şevkle' incittiğim insanlar, zedelediğim şahsiyetler oldu ki bunlar meyanında Reisicumhurumuz ve Sayın Devlet Bahçeli de var maalesef. Bunlar bir yazar için zihinde iyi tadlar bırakan şeyler değil; şimdi hatırladıkça hicab ediyor, kendilerinden helallik diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. - BURSA

Kaynak: İHA

