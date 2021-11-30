Yazar Demiriz Trabzon'da öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Trabzon'da yazar Rana Demiriz, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileriyle söyleşi yaptı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Demiriz, öğrencilere okumanın önemini anlattı.

Söyleşi sonunda kitaplarını imzalayan Demiriz, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demiriz, AA muhabirine, ilk romanını 14 yaşında yazdığını belirterek, 8. kitabının 2022 yılının ilk aylarında çıkacağını söyledi.

Genç bir yazar olarak okulları gezdiğini anlatan Demiriz, "Özellikle çocuklarımıza, genç kızlarımıza 'Ben başardım, sizler de başarabilirsiniz' demek için geziyorum. Samsun'daydım, Trabzon'a geldim, daha sonra da Rize ve Kayseri'de düzenlenecek söyleşilere katılacağım." dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Demiriz, "Yeni sınav sistemiyle beraber okumanın önemini görüyoruz. Kitap okumak kesinlikle kazanılması gerekli bir alışkanlık. Ne kadar küçük yaşta bunu kazanırsak avantajlarını da o kadar görebiliyoruz. Kitap okumayı sevmeyen arkadaşların da özellikle macera ve çizgi roman gibi keyifli kitaplarla başlamalarını istiyorum." değerlendirmelerinde bulundu.