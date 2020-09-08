Yazar Dinç, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti - Son Dakika

Eğitimci-yazar Mustafa Dinç, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret ederek, kaleme aldığı "Göç" isimli kitabını hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tutal, eğitimci-yazar Mustafa Dinç'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kendi hayatından esinlenerek hikaye tarzında yazdığı "Göç" isimli kitabını Başkan Tutal'a takdim eden Dinç, şunları kaydetti:

"Küçük yaşlarımdan itibaren yazmaya hevesli olmam dolayısıyla ajandama bu tür yazılar yazıp, hikayeler oluşturuyordum. Askerlik yıllarımda da profesyonel anlamda kitabıma giriş yaptım. Kitabımın ismini, dünya üzerinde yaşanan savaşlar, maddi sıkıntılar, daha iyi eğitim almak gibi nedenlerle yaşanan göç hikayelerinden esinlenerek yazdım. Özellikle kaybedilen değerlerin göçü, bizim en öncelikli konumuz oldu. İnsan sürekli göç halindedir. Anne karnına düştüğü andan itibaren ölünceye kadar bir yolculuk, bir arayış içindedir.

Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkma düşüncesiyle yazmaya başladığımız ve bugün itibariyle hayata geçirdiğimiz kitabımızı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Belediye olarak Seydişehir'in değerlerine sahip çıkan ve bu değerleri yaşatan çalışmalarınızı, güzel hizmetlerinizi muhabbetle takip edip takdir ediyoruz."

Konuşmaların akabinde Başkan Tutal, yazar Dinç'e hediye takdim etti.