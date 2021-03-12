Yazar Oğuz Atay, doğum yeri olan İnebolu'da öykü yarışmasıyla anılacak - Son Dakika

Türk edebiyatının ünlü isimlerinden Oğuz Atay adına doğum yeri olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde öykü yarışması düzenlenecek.

İnebolu Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen yarışmaya son katılım tarihi 30 Haziran olarak belirlendi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ünlü yazar Oğuz Atay'ın 12 Ekim 1934'te İnebolu'da doğduğu belirtildi.

Oğuz Atay'ın her ölüm yıl dönümünde ilçede anıldığı belirtilen açıklamada, "Bu yıl da doğduğu kent İnebolu'da Oğuz Atay'ı, adına düzenlediğimiz öykü ödülü ile anmak istedik. Bu nedenle Oğuz Atay Öykü Ödülü düzenliyoruz. Amacımız Oğuz Atay'ın öykücü kimliğine dikkati çekmek, anmak olduğu kadar edebiyatımıza yeni eserler kazandırmaktır. Aynı zamanda yazmayı seven ve bunu kendilerine iş edinenlere de ortam yaratmak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada yarışmayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Öykü ödülünde sınırlama koymadık. Konu serbest. Her yaştan herkes katılabilir. Ödüllerimiz tek kategoride olup ilk üçe ödül verilecektir. Ödül olarak plaket ve Oğuz Atay kitap seti verilecektir. Ayrıca ödül alan ilk üç öykü ile yayınlanmaya değer görülen öykülerle bir anı kitap bastırılacak ve dereceye girenlere onar adet verilecektir. Ödül töreni, Oğuz Atay'ın doğum tarihi olan 12 Ekim'de İnebolu'da yapılacak. Yazmayı sevenleri Oğuz Atay Öykü Yarışması'na katılmaya davet ediyoruz."