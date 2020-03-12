Yazar Tongar:

Adapazarı Belediyesi Mart ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak katılan Yazar Hatice Kübra Tongar, "Çocuklar bizim stres topumuz değil. Çocukların çocukluğuyla savaş vermeyin" dedi.



Adapazarı Belediyesi Mart ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Aile Danışmanı Yazar Hatice Kübra Tongar'ın konuşmacı olarak katıldığı "Çocuklarımızla İtişmeyelim İletişelim" konulu söyleşi, Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Söyleşiyi, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Parti Adapazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda aile katıldı.



Çocuk gelişimi konusunda İslam dininin verdiği öğütlerle bilimsel yöntemlerin neler olduğu, çocuklara bağırmadan kişiliklerinin gelişmesinde nelerin etkili olduğunu anlatan Tongar, ebeveynlere ne gibi görevler düştüğü konusunda bilgi verdi. Aile Danışmanı Yazar Hatice Kübra Tongar, çocukların eğitiminde Anne baba kadar öğretmenlerinin de etkili olduğuna dikkat çekerek, "Eğitimciler bazen Anne Babadan da daha önde geliyor. Her birimizin çocukları yetiştirirken onun ilerde büyük bir bürokrat, iyi bir siyasetçi olacağını ve ülkeye faydalı bir birey olacağını düşünerek yetiştirin. Bir çocuğun yanağına tokat attığınızda sadece yanağı acımaz yüreği de acır. Gelin bugün bir karar verin bağırmayan anne olmaya niyet edin. Bu niyetiniz çocuğunuzun gelişimine çok artı katacak. Çocukla doğru iletişim; çocuğu insan olarak görerek kurulan iletişimdir. Bir yetişkinle nasıl iletişim kuruyorsanız çocuğunuza da öyle davranın. Evinize bir misafir gelip halınıza meyve suyu döktüğünde 'Sorun yok zaten yıkamaya verecektim' dersiniz. Ama çocuk dökünce kızarsınız. Çocuk bu tavrımızda, belki kapıyı çarpıp gitmiyor ama kalben, ruhen gidiyor" dedi.



Çocukların Anne Babaların stres topu olmadığını ifade eden Tongar, "Her şey niyetle başlar. Eğer niyetim bağırmayan, sakin insan olmak yönündeyse Allah (cc) bu yolda önümü açar ve gayretimi artırır. Bina temelini sağlam atarsak, ilerde sorun yaşamayız. Çocukların üzerimizdeki görevi sadece onu okutup dersleriyle ilgilenmek değil. Onların gelecekte iyi bir insan olmalarını sağlamaktır. Hayata karşı sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeliyiz. Ders çalışacağı saatte evde tüm televizyonlar kapatılmalı anne ve baba da eline birer kitap alıp onlarla meşgul olmalı. Çünkü çocuk ders çalışmayı sevmez. Ama Anne ve Baba eşlik ederse, ders çalışmak ona daha keyifli hale gelir. Yaradılışı bozulmamış fıtratı bozulmamış çocuklar yetiştirmeliyiz" diye konuştu.



Aynı olayı yaşayan 2 farklı kişinin aynı durum karşısında ayrı duyguları yaşamadığını kimine göre zahmet kimine göre rahmet olarak baktığını kaydeden Tongar, "Sen şiddet görmek istemiyorsan çocuğa da şiddet uygulama. Şiddet uygulayanların geçmişine bakıldığında mutlaka küçük yaşta bir şiddet gördüğü tespit edilmiştir. Çocuğun çocukluğuyla savaşmayın. Çocukla çocuk olmak gayretini göstermeliyiz. İyi bir çocuk yetiştirmek için Öncelikle öfke kontrolünü iyi sağlamalıyız. Peygamber Efendimiz gibi bir yetişkine yapmayacağımızı çocuklarımıza da yapmamalıyız. İkincisi çocuklarımızı kıyaslamayalım. Oldukları haliyle kabul edelim ve onda var olan özelliğini yüceltelim. Üçüncüsü her gün istisnasız 15 dakika çocuğumuzla kaliteli zaman geçirelim. Bunu bir hayat meselesi gibi görelim. Nasıl yemek yiyor su içiyorsak bunu da ihtiyaç olarak görelim. Çocuğun kaliteli bağa ihtiyacı vardır. Tek yapacağımız şey onun dünyasına girebilmektir" şeklinde konuştu.



Program sonunda Yazar Hatice Kübra Tongar'a teşekkür eden Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, günün anısına hediye takdim etti. - SAKARYA