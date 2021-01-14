Yazar ve şair Necati Cumalı sempozyumla anıldı - Son Dakika

Yazar ve şair Necati Cumalı, doğumunun yüzüncü yılında Mardin Artuklu Üniversitesince sosyal medya üzerinden düzenlenen online sempozyumla anıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde, Türk Dil Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediye Başkanlığı paydaşlığında "Doğumunun 100. yılında Necati Cumalı" online sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumda, şiir, roman, hikaye, deneme, tiyatro, günce gibi pek çok edebi türde eser vermiş Cumhuriyet devri Türk edebiyatçılarından Necati Cumalı'nın Türk edebiyatına katkıları ele alındı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Başdramaturgusu Canan Kırımsoy, Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmet Emre, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Özcan ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Bozkurt'un açılış konuşmalarının ardından sempozyum oturumlar halinde sürdü.