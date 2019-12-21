Yazar ve Tv Programcısı Serdar Tuncer, Atatürk Üniversiteli öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yazar ve Tv Programcısı Serdar Tuncer, Atatürk Üniversiteli öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Yazar ve Tv Programcısı Serdar Tuncer, Atatürk Üniversiteli öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Sosyal Tesisler tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Yazar ve TV Programcısı Serdar Tuncer, öğrencilerle Şiraze Kitap/Kahve'de bir araya geldi.

Yazar ve Tv Programcısı Serdar Tuncer, Atatürk Üniversiteli öğrencilerle buluştu, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Sosyal Tesisler tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Yazar ve TV Programcısı Serdar Tuncer, öğrencilerle Şiraze Kitap/Kahve'de bir araya geldi. Okuyucularıyla söyleşi ve imza programında buluşan Serdar Tuncer daha sonra Rektör Prof. Dr. Rektör Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.


Rektör Çomaklı, kültür ve sanat etkinliklerine oldukça önem verdiklerini, bu kapsamda öğrencileri, değerli konuklarla buluşturduklarını ve gelecek dönemde de buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Çomaklı: "Bilimsel çalışmaların yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de ağırlık veriyoruz. Öğrencilerimizin boş zamanlarını, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak aktivitelerle geçirmelerini istiyoruz. Bu kapsamda edebiyat dünyasına ilgi duyanların yakından takip ettiği Serdar Tuncer'i öğrencilerimiz ile buluşturduk. Kişiliği, şiirleri ve hikayeleriyle okuyucuların gönlünde ayrı bir yere sahip olan Tuncer'e ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.


Erzurum'a her gelişinden ayrı mutluluk duyduğunu ifade eden Yazar ve TV Programcısı Serdar Tuncer, yine aynı duygu ve düşüncelerle kentten ayrılacağını dile getirdi. Atatürk Üniversiteli öğrencilerle bir araya gelmenin ve onlarla sohbet etmenin kendisini oldukça memnun ettiğini vurgulayan Tuncer, Rektör Çomaklı'nın Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirdiği dönüşümün heyecan verici olduğunu belirterek gösterdiği yakın ilgiden dolayı kendisine teşekkür etti. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Üniversitesi, Serdar Tuncer, TV, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Zeynep Koçak babasını kaybetti
Dünyanın en derin 4'üncü mağarası Ilgarini'ni turizme açıldı Türkiye'nin en hızlı akan nehriydi şimdi ise göle döndü Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı

Son Dakika Haberleri
18:03 Brezilyalı lider Bolsonaro'dan gazeteciye homofobik yanıt: 'Sende eş cinsel yüzü var' - Son Dakika Haber
17:53 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
17:51 Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde otomobil çarptı - Son Dakika Haber
17:50 Kardeşini sokak ortasında bıçakladı - Son Dakika Haber
17:47 Macron: "Fransız askerleri Mali'de 33 teröristi öldürdü" - Son Dakika Haber
15:09 Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Son Dakika Haber
13:44 Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 18:07:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yazar ve Tv Programcısı Serdar Tuncer, Atatürk Üniversiteli öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]