Yazı Editörlük ve Medya Kursu Mezunları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yazı Editörlük ve Medya Kursu Mezunları

Yazı Editörlük ve Medya Kursu Mezunları
17.01.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

36 öğrenci, Türk Edebiyatı Vakfı'nın düzenlediği kursu tamamlayarak başarı belgesi aldı.

Türk Edebiyatı Vakfı tarafından, edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım'ın yönetiminde düzenlenen "Yazı Editörlük ve Medya Kursu"nun 2025 yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Vakfın Sultanahmet'teki merkezinde düzenlenen törende, üç ay süren kurs sonunda 36 öğrenciye başarı belgesi verildi.

Törende, Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı'nın selamlama konuşmasının ardından Yardım, "Tanıdığım Şairler, Yazarlar, Sanatkarlar" başlıklı bir sunum yaptı.

"Yazı Editörlük ve Medya Kursu"nun aynı zamanda eğitmeni olan Yardım, Türkiye'nin dünyanın en zengin kültürel miraslarından birine sahip olduğunu belirterek, "Bu kadar değerli ismi her devlet yetiştiremez. Türkiye, kültürel olarak Oğuzların ve Selçukluların devamıdır. Kendimizi hiçbir şekilde küçük görmeye hakkımız yok." dedi.

Kültür ve edebiyat dünyasına katkıda bulunan insanların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yardım, arasında Ahmet Kabaklı, Abdurrahim Karakoç, Alaeddin Yavaşça, Ali Ulvi Kurucu, Ayşe Şasa, Bahattin Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Cemil Meriç, Halil İnalcık, Halit Refiğ, Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Ömer Lütfi Mete, Rasim Özdenören, Semavi Eyice, Servet Kabaklı, Sezai Karakoç, Şule Yüksel Şenler ve Şaban Teoman Duralı'nın bulunduğu alanında usta birçok isimden bahsetti.

Mezuniyet törenine, edebiyat dünyasından Mehmet Şadi Polat, Mustafa Yılmaz, Mahmut Topbaşlı, Turan Demir, İsmail Yiğit, Şerif Aydemir, Ebubekir Erdem, Haluk İmamoğlu, Lütfullah Parıltı, Muammer Erkul, Gülcihan Demirci, Bekir Tuncer Salihoğlu ve Menekşe Özkaya'nın yanı sıra birçok isim katıldı.

Konuklar eğitimi tamamlayan öğrencilere başarı belgelerini takdim ederek, bazı tavsiyelerde bulundu ve hatıralarını nakletti.

36 öğrenciye başarı belgesi verildi

Katılımcılar, "Yolu Yazı Kursu'ndan Geçenler" sergisini de ziyaret etti. Kursun 17 yıllık köklü geçmişini ele alan sergide, geçmiş dönemlerde kursa katılan ve mezun olan öğrencilerin yayımladıkları kitaplar, dergiler ve gazeteler yer alıyor.

Kurs kapsamında başarı belgesi almaya hak kazanan öğrenciler arasında ise Ahmet Hakan Kara, Ali Enes Dağ, Ayşe Sena Karakuş, Azize Üstel, Beyza Ataç, Beyza Kılıç, Beyzanur Sena Tümsek Akarsu, Burak Altay, Celal Çelik, Duygu Güneş, Enes Celil Özten, Ercan Topçu, Erdem Atalay Gülmez, Faruk Nuyan. Hayrünnisa Atıl, Hilal Yağmur Issı, İlter Çelik, Kemal Kaya, Mehmet Aykaç, Melike Tok, Melisa Çınar, Meryem Erva Kılıç, Mustafa Çağrı Cangir, Mustafa Hakkı Sezgin, Mustafa Özkul, Mustafa Süzgün, Neşe Kaya, Osman Açıkgöz, Rabia Nur Gürlük, Semiha Son, Semra Gündoğan, Sıla Esen, Şevvalnur Sekmen, Volkan Taşkıran, Yasemin Atım ve Zehra Güler bulunuyor.

Kaynak: AA

Edebiyat, Kültür, Güncel, Medya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazı Editörlük ve Medya Kursu Mezunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda

19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
17:30
Kar yağışının sürdüğü İstanbul’a yeni uyarı Bu kez çok fena geliyor
Kar yağışının sürdüğü İstanbul'a yeni uyarı! Bu kez çok fena geliyor
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 20:20:20. #7.11#
SON DAKİKA: Yazı Editörlük ve Medya Kursu Mezunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.