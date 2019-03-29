Son Dakika Haberleri: Yazıcı'nın Mitingine Yoğun Katılım

Yazıcı'nın Mitingine Yoğun Katılım

12 dakika önce

Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı kent merkezinde miting yaptı.

Yazıcı'nın Mitingine Yoğun Katılım, System.String[]
Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı kent merkezinde miting yaptı. Mitinge binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Marmaris'te mahalli idareler seçimlerinin en güçlü adaylarından Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı coşkulu mitingde ilçe sakinleriyle buluştu. İlk olarak alandakilere sahneye kurulan dev ekranlarla Yazıcı'nın hayata geçireceği projeler ve seçim çalışmalarında çekilen görüntülerden oluşan kısa video filmler izletildi. Yazıcı, Atatürk Meydanı'nda kurulan sahneye eşi Gül Yazıcı ile birlikte çıktı. Alanı dolduran binlercem kişiyi selamlayan Yazıcı, " Ben bu yolculuğa çıkarken sizin için çıktım. Benim birinci önceliğim burada yaşayan vatandaşlar. Siz her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Marmaris'e 12 ay turizmi getireceğiz." dedi.

Vatandaşlara projelerini anlatan Yazıcı, Marmarislilerden 31 Mart seçimlerinde kendisine destek vermesini istedi. Yazıcı'nın konuşmasının ardından sahneye ünlü şarkıcı Serdar Ortaç çıktı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Ortaç şarkılarını miting alanını dolduran binlerce kişiyle birlikte seslendirdi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:20 Kaynak: İHA

Serkan Yazıcı, belediye başkan adayı, AK Parti, Marmaris, Politika
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