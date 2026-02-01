Yazıcı: Türkiye'nin Sivil Anayasaya İhtiyacı Var - Son Dakika
Yazıcı: Türkiye'nin Sivil Anayasaya İhtiyacı Var

01.02.2026 18:56
Hayati Yazıcı, mevcut anayasanın darbe izleri taşıdığını ve milletin yeni bir anayasa yapması gerektiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, mevcut anayasanın darbe dönemlerinin izlerini taşıdığını belirterek, Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu ve milletin kendi anayasasını yapması gerektiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Muğla'da düzenlenen Genişletilmiş İl Danışman Meclisi Toplantısı'na katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yazıcı, anayasa yapma hakkının asıl sahibinin millet olduğunu hatırlattı. Meclis duvarlarında yer alan "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözüne atıfta bulunan Yazıcı, milletin bugüne kadar bu hakkı tam anlamıyla kullanamadığını ifade etti. Mevcut anayasa üzerinde yapılan iyileştirmelere değinen Yazıcı, "Bütün bunlara rağmen bugün yürürlükte bulunan anayasada gerçekleştirilen 19 değişikliğin 12 tanesi bizim iktidarımız döneminde yapıldı. En büyük değişikliği 2017 yılında gerçekleştirerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdik" dedi.

Yapılan tüm değişikliklere rağmen anayasanın bir bütünlük arz etmediğini söyleyen Yazıcı, yeni anayasa hedefinin hem AK Parti'nin kuruluş bildirgesinde hem de muhalefetin vaatlerinde yer aldığını belirtti. Yazıcı, "Talebimiz açık; Türkiye yeni bir anayasa yapmalı ve bu anayasaya millet damgasını vurmalı. Milletimiz, sahip olduğu anayasa yapma hakkını artık tam tekmil bir şekilde kullanabilmelidir" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayati Yazıcı, Politika, Türkiye, Son Dakika

19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Canlı anlatım: RAMS Park'ta goller üst üste
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
