Yazıhan'ın muhtarlarından Başkan Gürkan'a teşekkür - Son Dakika

Yazıhan'ın muhtarlarından Başkan Gürkan'a teşekkür

01.03.2021 18:48
Yazıhan'ın muhtarlarından Başkan Gürkan'a teşekkür, System.String[]

Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki mahalle muhtarları yapılan altyapı ve yol çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ve...

Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki mahalle muhtarları yapılan altyapı ve yol çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ve bazı daire başkanları ile birlikte Yazıhan Belediyesini ziyaret ederek, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarları özellikle son dönemlerde mahallelerine yapılan altyapı ve yol çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiler.

Büyükşehir farkını hissettirdi

AK Parti İlçe Başkanı Veysel Ateş ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi son dönemde Yazıhan ilçemizde altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla eksiksiz bir hizmet sundu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Yazıhan İlçe Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi farkını hissettirdi. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza bağlı ekipler muhtarlarımızla koordineli bir şekilde aciliyet arz eden yollarımızı öncelik sırasına göre çok kısa bir süre içerisinde yaparak hizmete sundu. Tekrar hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Hizmetlerimiz devam ediyor

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizin tamamında hizmetlerimiz büyük bir hızla devam etmekte. Özellikle altyapı ve üstyapı çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmekte. Göreve geldiğimizde asfaltsız, susuz ve kanalizasyonsuz hiçbir yerleşim yeri kalmayacak diye yola çıkmıştık. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ilçelerimizde içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları ile ilgili yoğun bir çalışma sergilenmekte. 12 ilçemizde arıtma tesisi yapımı için ihale gerçekleştirdi. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız tarafından Malatya'nın en ücra noktalarına kadar asfalt çalışması gerçekleştirildi. İlçelerimizdeki bu çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Yazıhan'ın muhtarlarından Başkan Gürkan'a teşekkür
Yazıhan'ın muhtarlarından Başkan Gürkan'a teşekkür

Selahattin Gürkan, Hisarcık, Malatya, Yazıhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yazıhan'ın muhtarlarından Başkan Gürkan'a teşekkür - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

26 yaşındaki genç, annesini bıçaklayarak öldürdü Koronavirüse yakalanan Eda Ece'nin Yasak Elma'ya döneceği bölüm belli oldu Allahyar, Shakhtar Donetsk maçında harika bir asiste imza attı Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf: Eskortun tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok Aşka gelen İsmail Hacıoğlu, sevgilisinin göbeğine sarıldığı anları paylaştı Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi AB beyaz eşya ve elektrikli ürünlerin enerji sınıflarını yeniden belirledi Son Dakika! Normalleşmenin ele alınacağı kritik Kabine toplantısı başladı
Paşinyan darbe girişiminin asıl sorumlusunu açıkladı: Eski Devlet Başkanı Sarkisyan, orduyu bana karşı harekete geçirdi Paşinyan darbe girişiminin asıl sorumlusunu açıkladı: Eski Devlet Başkanı Sarkisyan, orduyu bana karşı harekete geçirdi         
19:03
Borsa günü yükselişle tamamladı Borsa günü yükselişle tamamladı         
18:19
İran ve ABD'yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı İran ve ABD'yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı         
18:05
Öz ve üvey annesini öldürdükten sonra intihar eden gençle ilgili dikkat çeken detaylar Öz ve üvey annesini öldürdükten sonra intihar eden gençle ilgili dikkat çeken detaylar         
17:56
Son Dakika: Yapılandırmada son gün olması nedeniyle görevli personel ve ödeme yapacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak Son Dakika: Yapılandırmada son gün olması nedeniyle görevli personel ve ödeme yapacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak         
17:41
İran, Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye'yle ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu İran, Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye'yle ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu         
16:47
Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi         
16:07
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti         
15:16
Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı         
14:36
Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti         
14:22
Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur? Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur?         
13:44
12. kattan düşen küçük kızı, yoldan geçen kurye kurtardı 12. kattan düşen küçük kızı, yoldan geçen kurye kurtardı         
12:39
İstanbul'un gizli kalmış müzesi! Nesli tükenen yüzlerce balık burada sergileniyor İstanbul'un gizli kalmış müzesi! Nesli tükenen yüzlerce balık burada sergileniyor         
12:33
Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi         
12:20
Antalya'da sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu Antalya'da sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu         
11:58
Sağlık memuru, Sağlık memuru, "Allah yolunda kurban edeceğim" dediği oğlunu ormana götürüp boynundan kesti         
11:23
Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 19:22:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yazıhan'ın muhtarlarından Başkan Gürkan'a teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei