Ekonomi

YD-ÜFE Arttı: Yıllık Yüzde 32,46

20.01.2026 10:29
YD-ÜFE Aralık'ta yıllık yüzde 32,46, aylık yüzde 1,88 arttı. İmalatta artış yüzde 32,24.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 32,46, aylık ise yüzde 1,88 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,46 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,46 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,42 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 32,24 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,75 artış, imalatta yüzde 32,24 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 29,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 40,24 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,63 artış, enerjide yüzde 13,93 artış, sermaye mallarında yüzde 31,02 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,84 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,86 artış, imalatta yüzde 1,84 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,08 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,60 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,84 artış, enerjide yüzde 6,33 azalış, sermaye mallarında yüzde 2,17 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Aralık, Finans, Son Dakika

