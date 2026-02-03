YEDAŞ, Kar Yağışında Elektrik Kesintilerine Müdahale Ediyor - Son Dakika
YEDAŞ, Kar Yağışında Elektrik Kesintilerine Müdahale Ediyor

YEDAŞ, Kar Yağışında Elektrik Kesintilerine Müdahale Ediyor
03.02.2026 11:44
YEDAŞ ekipleri, yoğun kar altında Amasya'da elektrik arızalarını gidererek 7/24 hizmet veriyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri, vatandaşların kesintisiz elektrik kullanabilmesi için zorlu şartlara rağmen çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

YEDAŞ Amasya Müdürlüğü ekipleri, aldıkları her ihbarı değerlendirerek elektrik arızalarını gidermeye çalışıyor.

Bu kapsamda Ormanözü köyünden gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yoğun kar yağışının etkili olduğu köyde belirli yere kadar araçla gitti.

Ekipler, daha sonra paletli araçla arızanın olduğu yere ulaştı. Yer yer 1 metreye ulaşan karda çalışan ekipler, dron yardımıyla arızaları tespit etti.

YEDAŞ Amasya Bölge Müdür Vekili Fatih Önder, AA muhabirine, Amasya'nın özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Buz yükü ve ağaç dallarına ağırlık yapan karın etkisiyle zaman zaman enerji kesintileri yaşanabildiğini belirten Önder, "Bölgeden gelen ihbar yok üzerine ekiplerimiz hızlı şekilde aksiyon aldı. Paletli aracımızla yola çıktık. Dört çeker aracımızla varabildiğimiz noktaya kadar geldik, paletli aracımızla devam ettik." dedi.

Zaman zaman paletli araçlarının da arazi şartlarınde yeterli gelmeyebildiğini vurgulayan Önder, "Paletli aracımızın boyu kadar kar olduğu dönemlerde ekiplerimiz yürüyerek müdahale etmek durumunda kalıyor. Bazen kilometrelerce yürüyorlar. Üç vardiya 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Ekiplerimiz canla başla mücadele etmek için elinden geleni sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

Elektrik arıza ekibinde görev yapan Kürşat Kılıç da görev bölgelerinde zorlu şartlarla mücadele ettiklerini dile getirerek, "Ormanözü köyünde kar paletli araçla belirli noktaya kadar ulaşım sağladık. Ulaşım sağlayamadığımız yerlerde teknolojiden faydalanarak dron ile arıza tespiti yaptık. Arıza tespitinden sonra bölgeye yürüyerek intikal ederek arızaya müdahale ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YEDAŞ, Kar Yağışında Elektrik Kesintilerine Müdahale Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: YEDAŞ, Kar Yağışında Elektrik Kesintilerine Müdahale Ediyor - Son Dakika
