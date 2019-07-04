Yedi İkinci Zorluk: Lenglet - Rakitic
1 saat önce
Özel bir Rakuten Cup Edition olan en yeni Seven Second Challenge oyununu kaçırmayın. Ivan Rakitic, Clement Lenglet'i devraldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:05
Özel bir Rakuten Cup Edition olan en yeni Seven Second Challenge oyununu kaçırmayın. Ivan Rakitic
, Clement Lenglet'i devraldı.
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