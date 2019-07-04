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Yedi İkinci Zorluk: Lenglet - Rakitic

1 saat önce

Özel bir Rakuten Cup Edition olan en yeni Seven Second Challenge oyununu kaçırmayın. Ivan Rakitic, Clement Lenglet'i devraldı.

Özel bir Rakuten Cup Edition olan en yeni Seven Second Challenge oyununu kaçırmayın. Ivan Rakitic, Clement Lenglet'i devraldı.
Yedi İkinci Zorluk: Lenglet - Rakitic
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:05 
Spor
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