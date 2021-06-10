Yedi soruda Berlinale "Yaz Özel" programı - Son Dakika

Dünyanın en önemli film festivallerinden Berlinale'nin halk gösterimleri, bu yıl pandemi sebebiyle yaz ayına kaydırıldı. Dün başlayan ve 20 Haziran'a kadar devam edecek festival hakkında bilinmesi gerekenleri derledik. 1. Neden "Yaz Özel" programı hazırlandı?

Küresel koronavirüs salgını nedeniyle Berlinale olarak da bilinen 71'inci Uluslararası Berlin Film Festivali iki ayrı program halinde düzenlendi. Avrupa Film Pazarı'nın tamamen iptal edilmemesi için Mart ayında gerçekleştirilen festivalin ilk bölümü, sadece film endüstrisi ve basın mensuplarına açıktı. Ancak 9-20 Haziran tarihleri arasında yapılan Yaz Özel programı ile Berlinale'nin 126 filmi sinemaseverle buluşacak.

2. Açık hava sinemaları Berlinale kapsamındaki filmlerin gösterimi Berlin'deki 16 açık hava sinemasında yapılıyor. Festivalin merkezi ve kırmızı halının serildiği yer, Berlin'in Müzeler Adası'nda özel olarak oluşturulan bir açık hava sineması. Sinemanın arka planda görülebilen Televizyon Kulesi ve Berlin Katedrali gibi şehrin simge yapıları da bu yılki festivalin özel atmosferine katkıda bulunuyor.

3. Açılış filmi

Festivalin açılış filmi Kevin Macdonald'ın yönettiği "The Mauritanian" oldu. Film, Guantanamo Kampı'nda 14 yıl boyunca hakkında bir suçlama olmaksızın tutulan Moritanyalı Mohamedou Ould Slahi'nin gerçek hikayesine dayanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Tahar Rahim ile filmde canlandırdığı rolle Golden Globe'da en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü alan Jodie Foster gibi isimler var. Foster etkinliğe pandemi sebebiyle katılmadı. Ancak, filmin yönetmeni Kevin Macdonald ile prodüktörü Benedict Cumberbatch gibi etkinlik için bir video mesaj gönderdi. Filmde hikayesi anlatılan Mohamedou Ould Slahi'nin avukatı Nancy Hollander, açılış etkinliğinde yer aldı. Slahi'nin Berlin'de yaşayan ABD'li insan hakları avukatı Kitty Austin de etkinliğe katıldı. Ancak Guantanamo'dan salıverilmesinin ardından Moritanya'ya geri gönderilen Slahi'nin, kendi hayat hikayesinin özel gösterimi için bile Almanya'ya gitmesine izin verilmedi.

4. Yıldızlar geçidi

Pandemiye rağmen, festivalde prömiyerini yapan birçok filmin oyuncu kadroları ve prodüksiyon ekipleri kırmızı halıda geçit yapabilecek. Özellikle de Altın Ayı için yarışan Alman filmlerinin kadrolarındaki isimler kırmızı halıda yer alabilecek.

Bunlar arasında aktör Daniel Brühl'ün ilk yönetmenlik denemesi olan "Next Door"un kadrosu da bulunuyor. Brühl, kara komedi tarzındaki filminde, "Babil Berlin" dizisindeki dedektif Bruno Wolter rolüyle de bilinen Peter Kurth ile birlikte rol alıyor.

Erich Kästner'in 1931 tarihli romanından uyarlanan, yönetmen Dominik Graf'ın "Fabian-Going to the Dogs" isimli filmi de galasını yapıyor. Başroldeki Tom Schilling, Almanya'da Nasyonal Sosyalizm dönemi öncesinde ahlaki çöküş içindeki Berlin'de yerini bulmaya çalışan genç bir adamı canlandırıyor.

Netflix'in mini dizisi "Unorthodox" ile tanınan Maria Schrader'ın yönettiği komedi "I'm Your Man" de bu yılki festival filmleri arasında. Film, şüpheci bir akademisyenin mükemmel romantik partneri olmak üzere tasarlanan insansı bir robotun hikayesini anlatıyor. Toplamda 332 yönetmen ve film ekibi, "Yaz Özel" programında filmlerini bizzat sunmak için Berlin'de olacak.

5. Ödüller

Uluslararası Jüri, Berlinale'nin Mart ayında düzenlenen ilk bölümünde ödül kazanan filmleri açıklamıştı. Altın Ayı'yı Romanyalı yönetmen Radu Jude imzalı "Bad Luch Banging or Loony Porn" kazanmıştı. Festivalin bu bölümünde, Altın ve Gümüş Ayı'lar 13 Haziran'da düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Berlinale Belgesel Ödülü ile GWFF En İyi İlk Film Ödülü'nü kazananlar ise 13 Haziran'da açıklanacak.

Bunların yanı sıra seyirciler de Altın Ayı için yarışan filmler arasından kendi favorilerini seçecek. 1999 yılından bu yana her yıl verilen Panorama bölümünün izleyici ödülü 20 Haziran'da belli olacak.

6. Covid-19 ile ilgili kısıtlamalar

Festivalde izleyicilerin salgından etkilenmemesi için bir dizi hijyen önlemi de alındı. Biletler kişiye özel olarak hazırlandı ve belirli bir koltuk tahsis edildi. Gösterimlerde en fazla iki kişinin yan yana oturmasına izin veriliyor. Ayrıca izleyicilerden, yakın zamanda alınmış bir negatif hızlı test sonucu, 14 gün önce tamamlanmış aşılamanın belgesi,veya son altı ay içinde hastalığı geçirdiğinin kanıtı isteniyor. 7. Pandeminin ekonomik etkisi

"Yaz Özel" kapsamında gösterilecek filmler için yaklaşık 60 bin bilet satışa sunuldu. Bunların birçoğu kısa sürede tükendi. Normalde Berlinale'de yaklaşık 330 bin bilet satışa sunulurdu. Ayrıca bu yıl festivalin sponsor sayısında da düşüş kaydedildi. Alman haber ajansı dpa'ya göre, Federal Hükümet festivalin ekonomik kaybını telafi etmek için 10 milyon euro bütçe sağladı.

Elizabeth Grenier

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