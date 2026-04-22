Yeditepe Üniversitesi Gaziantep'te yükseköğretimin geleceğini anlattı
Yeditepe Üniversitesi Gaziantep'te yükseköğretimin geleceğini anlattı

22.04.2026 10:29
Yeditepe Üniversitesi’nin Gaziantep’te düzenlediği basın buluşmasında yükseköğretimin dönüşümü, yapay zeka ve gençlerin geleceğe hazırlanması konuları ele alındı.

Yeditepe Üniversitesi, Gaziantep’te gerçekleştirdiği basın buluşmasında yükseköğretimin dönüşümünü ve geleceğin eğitim anlayışını masaya yatırdı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba ve eğitim paydaşlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, değişen dünyada üniversitelerin rolü ve gençlerin nasıl hazırlanması gerektiği detaylı şekilde ele alındı.

ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ KÖKTEN DEĞİŞİYOR

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, üniversitelerin artık sadece bilgi aktaran kurumlar olmadığı vurgulandı. Yeni dönemde üniversitelerin, problem çözebilen, eleştirel düşünebilen ve değişime hızla uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmesi gerektiği ifade edildi. Eğitim anlayışının ezberden uzaklaşıp, çok yönlü düşünme ve sürekli öğrenme becerileri üzerine kurulduğu belirtildi.

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM EĞİTİMİN MERKEZİNDE

Etkinlikte yapay zekanın ve dijital teknolojilerin tüm disiplinlerde belirleyici hale geldiğine dikkat çekildi. Hukuktan tıbba, mühendislikten iletişime kadar birçok alanda veri temelli sistemlerin yaygınlaştığı belirtilirken, bu dönüşümün eğitim modellerini de yeniden şekillendirdiği vurgulandı. Yeni dönemde öğrencilerin en önemli avantajının öğrenme ve uyum sağlama kapasitesi olacağı ifade edildi.

ULUSLARARASI EĞİTİM VE AKREDİTASYON VURGUSU

Yeditepe Üniversitesi’nin sahip olduğu ulusal ve uluslararası akreditasyonların öğrencilere önemli avantajlar sağladığı belirtildi. Özellikle uluslararası standartlarda verilen eğitim sayesinde mezunların küresel ölçekte rekabet edebilecek donanıma sahip olduğu ifade edildi. Çift diploma, değişim programları ve uluslararası projelerin gençlere önemli fırsatlar sunduğu dile getirildi.

GAZİANTEP İLE GÜÇLÜ EĞİTİM BAĞI

Gaziantep’in sanayi ve girişimcilik gücüyle Türkiye’nin en dinamik şehirlerinden biri olduğu vurgulanırken, şehir ile üniversite arasındaki güçlü bağa dikkat çekildi. Yeditepe Üniversitesi’nde eğitim gören Gaziantepli öğrenci sayısının yüksek olduğu ve özellikle sağlık, mühendislik ve işletme alanlarına yoğun ilgi gösterildiği belirtildi.

GENÇLER İÇİN YENİ DÖNEM VE GELECEK VİZYONU

Toplantıda üniversite tercihlerinin artık sadece bölüm seçimi değil, aynı zamanda bir yaşam vizyonu olduğu ifade edildi. Türkiye’de eğitim alırken uluslararası deneyim kazanmanın mümkün olduğu vurgulanırken, gençlerin kendilerini çok yönlü geliştirmeleri gerektiği dile getirildi. Program, yükseköğretimin geleceğine dair güçlü mesajlarla sona erdi.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Gaziantep, Eğitim, Yerel, Son Dakika

