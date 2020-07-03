Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde "antimikrobiyal" hava solunuyor - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde "antimikrobiyal" hava solunuyor

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, temelinde bor olan antimikrobiyal özellik sağlayan bir molekül geliştirdiklerini belirterek, bu molekül sayesinde, hastanenin içinde, virüs dahil tüm mikropların etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, temelinde bor olan antimikrobiyal özellik sağlayan bir molekül geliştirdiklerini belirterek, bu molekül sayesinde, hastanenin içinde, virüs dahil tüm mikropların etkisiz hale getirildiğini belirtti.

2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla birlikte gündeme gelen antimikrobiyal, hastanelerin havalandırma sisteminden, yüzeylere kadar hijyen olması ve mikrop barındırmaması ve hastaların yaşamını korumak için önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bedrettin Dalan, havalandırma sisteminin mikrop ve virüsün yayılımında önem taşıdığını, içerideki havanın soğutularak aynı ortama verilmesinin mikropların bir odadan başka bir odaya taşınarak, hastane içine yayılmasına neden olabileceğini söyledi.

Dalan, hastane inşaa ederken sürekli dışarıdan alınan taze havanın temizlendiği bir sistemi kurmaya dikkat ettiklerini ifade etti.

Yakın arkadaşı, eski bakanlardan Veysel Atasoy yıllar önce hastane mikrobu nedeniyle Ankara'da hayatını kaybettiğinde çok üzüldüğünü belirten Dalan, şöyle devam etti:

"Onun ölümünden kısa süre sonra dünyada hastane mikrobuna en korunaklı hastaneyi inşa etmek üzere yola çıktık. Üniversitemizin teknolojisi sayesinde antimikrobiyal özellik sağlayan bir molekül geliştirdik. Bu molekülün temelinde bor var. Tamamen yerli ve milli bir molekül. İmalatçılarla konuşup 40'a yakın deney yaptık. Hastanemizdeki tüm yüzeyleri bu maddeyi kullanarak ürettirdik. Yüzeylere ek olarak, kapı kolu, elektrik düğmesi, tuvalet kapağı, duvarlar vb. hepsi mikrop öldürücü hale getirildi. Bu molekül sayesinde hastanenin içinde virüs dahil, tüm mikropları etkisiz hale getiriyoruz. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi bu özelliğiyle literatüre geçti. Dünyada ilk ve tektir. İkincisi yok."

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, dışarıdan alınan taze havayı filtre ederek, mikroplardan arındırmanın önemini vurgulayarak, "Dışarıdan aldığımız taze havayı, klima santrallerinde kullandığımız filtreler üzerine uyguladığımız özel molekülümüz sayesinde ameliyathane standardında temizleyerek, hasta odaları ve tüm hastanede kullanıyoruz. Özel molekülümüzü kullanarak yaptığımız filtrelemeyle havayı mikroplardan arındırıyor, ameliyathane standardında temiz havaya ulaşabiliyoruz. Bu sayede hastanın normal odada soluduğu hava ile ameliyathanede soluduğu hava aynı oluyor." ifadelerini kullandı.

Açık yaradaki en büyük tehlikenin hastane mikrobu olduğunu dile getiren Dalan, bunu yok etmenin tek çaresinin ise hijyenik hastane yapmak olduğunu, yüzeylerin antibakteriyel hale getirilmesinin yeterli olmayacağını kaydetti.

Dalan, hastanın yattığı karyoladan kullandığı tüm eşyalara kadar dezenfekte edilmesi gerektiğine işaret etti.

Yeditepe Üniversitesi, Bedrettin Dalan, Yakın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde 'antimikrobiyal' hava solunuyor - Son Dakika

Son Dakika

15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 18:27 Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
17:24
Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu
17:21
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:40
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
16:30
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 17:31:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde "antimikrobiyal" hava solunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]