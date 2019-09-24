Son Dakika Haberleri: Yeditepeliler, "Welcome Fest" ile yeni akademik yıla başladı
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Yeditepeliler, "Welcome Fest" ile yeni akademik yıla başladı

27 dakika önce

Yeditepe Üniversitesi, yeni akademik yıla başlayan öğrenciler için "Welcome Fest"i düzenledi.

Yeditepeliler,

Yeditepe Üniversitesi, yeni akademik yıla başlayan öğrenciler için "Welcome Fest"i düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi'nin Kayışdağı'ndaki 26 Ağustos Yerleşimi, 23 Eylül Pazartesi günü "Welcome Fest" ile şenlendi.

Öğrenci kulüplerinin DJ performanslarının, etkinliklerinin ve stantlarının yoğun ilgi gördüğü festivalde öğrenciler, gündüz saatlerinde Amerikan futbolu, rodeo, roll'n shot ve dev jenga gibi oyunlarda rakiplerine meydan okudu, çekilişlere katılarak şanslarını denedi.

Akşam saatlerinde ise medya sponsoru PAL Station'ın DJ performansları ile festival alanından müzik sesleri yükselmeye başladı.

"Welcome Fest"te, Gülşen ve Can Bonomo konserleri de yoğun ilgi gördü.

Yeditepe Üniversitesi, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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