Son Dakika Haberleri: Yee'nin Mobil Matematik Müzesi Etiyopya'da

Yee'nin Mobil Matematik Müzesi Etiyopya'da

1 saat önce

ADDİS Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) çerçevesinde hazırladığı "Mobil Matematik Müzesi", Etiyopyalı gençlerle buluştu.

Yee'nin Mobil Matematik Müzesi Etiyopya'da, System.String[]
ADDİS Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) çerçevesinde hazırladığı "Mobil Matematik Müzesi", Etiyopyalı gençlerle buluştu.

Çocuk ve gençlerin bilime, matematiğe ve fen bilimlerine ilgilerinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanan "Mobil Matematik Müzesi", Addis Ababa Üniversitesi öğrencilerinden yoğun ilgi gördü.

Birbirinden farklı materyallerle teori ve pratiği aynı anda görme fırsatı bulan öğrenciler, iki gün sürecek proje sayesinde hep birlikte keyifli vakit geçirme imkanı da buldu.

Müzeyi ziyaret eden Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, AA muhabirine, YEE'nin ülkede kurulması ve bir kültür merkezi açılması için yoğun gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Alp, "Kültür merkeziyle Etiyopyalılar ve buradaki yabancılar Türkçe dersleri alabilecek. Türk filmlerini, mutfağını ve kültürünü Etiyopyalı dostlarımıza gösterme şansına sahip olacağız." dedi.

Müzeyi ziyaret eden coğrafya öğrencisi Deyassa Roba, müzedeki araç gereçlerin farklı oyunları andırdığını ve çok hoş olduğunu belirterek, "Matematiği çok fazla sevmiyorum ancak müzeyi beğendim." diye konuştu.

YEE'nin Addis Ababa Üniversitesinde Türkoloji Projesi Okutmanı Kubilay Han Kalkan, Addis Ababa ve Wollo üniversitelerinde Türkçe dersleri verildiğini hatırlatarak, matematik müzesi sayesinde bu öğrencilerle yeni bir bağ kurulduğunu söyledi.

YEE Müze Sorumlusu Servet Arat ise müzenin Türkiye'de tüm mülteci kamplarını dolaştığını ve 45 binden fazla çocuğa ulaştığını ifade ederek, Macaristan ve Bosna Hersek gibi ülkelere de bu müzenin taşındığını anlattı.

Arat, müzeye ilginin çok fazla olması nedeniyle geçen yıl Etiyopya'nın Mekelle şehrine götürülen müzenin bu yıl başkent Addis Ababalıların ilgisine sunulduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Addis Ababa, Etiyopya, Türkiye, Güncel
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