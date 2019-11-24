Son Dakika Haberleri: Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları...
Son Dakika Magazin Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları... - Son Dakika Magazin

Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları...

6 saat önce

Oyuncu Yeliz Yeşilmen benzini bitince otobanda tek başına kaldı.

Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları..., System.String[]

Oyuncu Yeliz Yeşilmen benzini bitince otobanda tek başına kaldı. Sosyal medyadan yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatan Yeşilmen, şu açıklamayı yaptı; Sıfır benzin arabayla, bitmiş benzinli arabayla boşa alıp 10 kilo metre gitmeyi başardım ama çok yıprandım. Kimlerin gözü kalıyor bilmiyorum...

Yeliz Yeşilmen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otobanda benzini biten şarkıcı Yeliz Yeşilmen, gözyaşlarına boğuldu
Burcu Özberk'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Hayranlarından tam not aldı Aleyna Tilki, kafa karıştıran paylaşımlarıyla Twitter'da gündem oldu Çağla Şıkel, "Göğüslerini göstermemeyi öğret" diyen Arto'ya 1 Milyon liralık tazminat davası açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 23:42:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]