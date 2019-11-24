Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları...

Oyuncu Yeliz Yeşilmen benzini bitince otobanda tek başına kaldı. Sosyal medyadan yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatan Yeşilmen, şu açıklamayı yaptı; Sıfır benzin arabayla, bitmiş benzinli arabayla boşa alıp 10 kilo metre gitmeyi başardım ama çok yıprandım. Kimlerin gözü kalıyor bilmiyorum...