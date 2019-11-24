Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları...
6 saat önce
Oyuncu Yeliz Yeşilmen benzini bitince otobanda tek başına kaldı.
Oyuncu Yeliz Yeşilmen benzini bitince otobanda tek başına kaldı. Sosyal medyadan yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatan Yeşilmen, şu açıklamayı yaptı; Sıfır benzin arabayla, bitmiş benzinli arabayla boşa alıp 10 kilo metre gitmeyi başardım ama çok yıprandım. Kimlerin gözü kalıyor bilmiyorum...
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:56
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