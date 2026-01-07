Yelken Kupası Marmaris\'te Coşkuyla Kutlandı

ANKARA Yelken Kulübü (AYK), Marmaris'te düzenlediği 25'inci yıl Kupası ile hem yelken camiasını bir araya getirdi hem de ulusal ölçekte ses getiren bir organizasyona imza attı. 25'inci yılda yapılan Astor Şarj Ankara Yelken Yarışları, sportif rekabetin yanı sıra güçlü katılım yapısı, yüksek görünürlük ve sosyal sorumluluk boyutuyla dikkat çekti.

Yarışlara 42 tekne katılırken, Ankara'dan yaklaşık 150 sporcu başta olmak üzere toplamda 450'ye yakın yelkenci Marmaris'te buluştu. BAYK, EAYK, URİYAT, Datça Yelken Kulübü, Mersin Yelken Akademisi, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü ve Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği başta olmak üzere çok sayıda kulüp ve yelken okulunun katılım sağlaması, organizasyonun ulusal ölçekte gördüğü karşılığın ve kapsayıcı yapısının önemli bir göstergesi oldu.

SPOR TURİZMİNE NİTELİKLİ KATKI

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, MUTTAŞ, Marmaris Liman Başkanlığı ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun katkılarıyla hayata geçirilen organizasyon, kış döneminde Marmaris'e sportif bir canlılık kazandırdı. Yarışlar boyunca şehir genelinde oluşan hareketlilik, spor turizminin bölgesel ekonomiye sağlayabileceği sürdürülebilir katkıyı bir kez daha ortaya koydu.

Marmaris, bu organizasyonla birlikte yalnızca bir tatil destinasyonu değil; deniz kültürü, disiplin ve sportif rekabetin merkezlerinden biri olarak öne çıktı.

DENİZDE REKABET, KARADA DAYANIŞMA

Deniz üzerindeki mücadele yüksek rekabet düzeyinde gerçekleşirken, karada paylaşımcı, saygılı ve kutlama ruhunun hakim olduğu bir atmosfer yaşandı. Organizasyonun planlama sürecinden parkur kurgusuna, teknik işleyişten zamanlamaya kadar gösterilen özen; farklı seviyelerde yarış deneyimine sahip ekipler tarafından özellikle vurgulandı.

Katılım bedelinin erişilebilir tutulması ve elde edilen tüm katılım payının Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanması, yarışın sosyal sorumluluk boyutunu güçlendirdi. Bu yaklaşım, organizasyonu sportif bir etkinliğin ötesine taşıyarak katılımcılar arasında ortak bir değer duygusu yarattı.

MIYC EV SAHİPLİĞİNDE MARMARİS PARKURU

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün ev sahipliği, organizasyonun sorunsuz ve yüksek standartlarda gerçekleşmesinde belirleyici rol oynadı. Rüzgar yapısı, parkur çeşitliliği ve coğrafi avantajlarıyla Marmaris, sporculara teknik açıdan tatmin edici ve keyifli bir yarış ortamı sundu.

GELECEĞE BAKAN BİR ORGANİZASYON

25'inci yıl vesilesiyle düzenlenen bu kupanın önümüzdeki yıllarda Ankara Yelken Kulübü'nün geleneksel ve imza yarışlarından biri haline gelmesi hedefleniyor. Yarış sonrasında yurt genelindeki kulüplerden ve Marmaris kamuoyundan gelen yoğun ilgi, bu hedefin güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu.

'Bozkırın Yelkencileri' vizyonu doğrultusunda Ankara Yelken Kulübü, yarış filosunu, sportif kapasitesini ve organizasyon gücünü nitelik ve çeşitlilik açısından büyütmeyi sürdürüyor.

Ankara Yelken Kulübü, 2026 yılına yönelik planlamalarına da başlamış durumda. Bu kapsamda, 14-23 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan TYF Yelken Ligi Optimist Türkiye Şampiyonası 2'nci Ayak yarışlarının AYK organizasyonuyla gerçekleştirilecek olması, kulübün genç sporculara ve altyapı gelişimine verdiği önemi gösteriyor.