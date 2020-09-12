Yelkende 2021-2024 dönemi yarış kuralları eğitimi düzenlendi

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) eğitim faaliyetleri içerisinde yer alan "2021-2024 Yelken Yarış Kuralları" konulu eğitim çevrim içi düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleşen eğitime, TYF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük ve Eğitim Kurulu Sorumlusu Can İşgören'in katıldığı ifade edildi.

Uluslararası jüri ve yarış yöneticisi İlker Bayındır tarafından verilen eğitimde, yelken yarış kurallarının detaylı bir şekilde ele alındığı belirtildi.