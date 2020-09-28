Yelkende J70 Türkiye Trofesi'nin 3. ayağı tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis'te düzenlenen J70 Türkiye Trofesi'nin 3. ayağı sona erdi.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Emir İçgören'in dümenciliğindeki "Ameera Jet" ekibi, yarışları ilk sırada tamamladı.
Ahmet Eker dümenciliğindeki "Eker Kaymak" ekibinin ikinci olduğu yarışları, Saruhan Çinay dümenciliğindeki "Nimbus-Mavi Vatan" ekibi ise üçüncü sırada bitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:39 - Kaynak: AA
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