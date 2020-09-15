Yelkende TAYK Trofesi Deniz Kuvvetleri Marmara Kupası Yarışları yapıldı

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen 2020 TAYK Trofesi'nin Deniz Kuvvetleri Marmara Kupası Yarışları yapıldı.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirilen yarışları, "MSI Sailing Team Anythng Goes" birinci, "Akkim Kimya Cheese" ikinci ve "Orient Express VI" üçüncü sırada tamamladı.
TAYK Trofesi, 3 Ekim'de düzenlenecek Moda Deniz Kulübü Kupası ile devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 10:25 - Kaynak: AA
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