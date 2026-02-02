Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen yelkenli katamarandaki 2 kişi güvenli şekilde karaya getirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Hisarönü Körfezi'nde 24 metrelik bir katamaranın makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 2 kişi bulunan katamaran, KIYEM-2 botunca yedeklenerek Orhaniye Mahallesi'ndeki marinaya bağlandı.
Son Dakika › Güncel › Yelkenli Katamaran Güvenle Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?