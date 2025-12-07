Yelkispor, İmren Alaçatıspor'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika
Yelkispor, İmren Alaçatıspor'u Deplasmanda Yendi

Yelkispor, İmren Alaçatıspor\'u Deplasmanda Yendi
07.12.2025 20:05
İmren Alaçatıspor, Yelkispor'a 3-2 mağlup oldu. İkinci yarıda yaşanan hayal kırıklığı dikkat çekti.

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun ikinci yarısının ilk maçında İmren Alaçatıspor, deplasmanda Yelkispor'a 3-2 mağlup oldu.

Maça hızlı başlayan İmren Alaçatıspor, henüz 1. dakikada Yiğit Can'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı boyunca iki takım da gol arayışlarını sürdürürken, Yelkispor'dan Metin Yıldırım 43. dakikada attığı golle skora denge getirdi ve devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan İmren Alaçatıspor, 51. dakikada Soner Sarıçiçek'in golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı: 2-1. Ancak maçın son bölümünde üstünlüğünü koruyamayan İmren Alaçatıspor, 90+2'de Alper Tolga Karayakuplu'nun ve 90+5'te Kemal Mart'ın golleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşma 3-2 Yelkispor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Sahadan puansız ayrılan İmren Alaçatıspor, ligde 14 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

İmren Alaçatıspor, ligin ikinci yarısının ikinci haftasında 14 Aralık Pazar günü saat 15.00'te lider Balçova Termalspor'u konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yelkispor, İmren Alaçatıspor'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Yelkispor, İmren Alaçatıspor'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika
