Yem Makinesine Sıkışan İşçi Öldü
1 saat önce
Edirne'nin İpsala ilçesinde yem karma makinesine sıkışan tarım işçisi hayatını kaybetti.
Edirne
'nin İpsala
ilçesinde yem karma makinesine sıkışan tarım işçisi hayatını kaybetti. Balabancık
köyünde bir çiftlikte çalışan tarım işçisi Mert Kaner, hayvanlara yem hazırladığı esnada ayağı yem karma makinesine sıkıştı. Sıkıştığı yerden çıkamayan Kaner olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil ekipleri sevk edildi.
Mert Kaner'in cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:44 Kaynak: İHA
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