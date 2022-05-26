YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika
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YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ

26.05.2022 06:23

MANİSA'nın Kula ilçesinde, lokantada yemek yedikten sonra aracının yanına giderken otomobilin çarptığı Ali Elmas (69), yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, lokantada yemek yedikten sonra aracının yanına giderken otomobilin çarptığı Ali Elmas (69), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir- Ankara D 300 karayolu Gökçeören Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden O.Y. (57) yönetimindeki 61 DY 303 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen Ali Elmas'a çarptı. Kazada, yaklaşık 25 metre savrulan Elmas, yaşamını yitirdi.

Ali Elmas'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sürücü O.Y. ise ifadesi alınmak üzere Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

HESABI ÖDEMEK İÇİN ARKADA KALMIŞ

Ali Elmas'ın, arkadaşlarıyla birlikte seyahat ettiği kamyonetini bir dinlenme tesisine bırakıp yolun diğer tarafındaki lokantada yemek yedikleri, kendisinin hesabı ödemek için arkada kaldığı, yolun karşısına geçerken de kazanın yaşandığı belirtildi.

YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ
YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ
YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ
YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ

YORUMLAR
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Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN HALATLARLA KURTARILDILAR DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN HALATLARLA KURTARILDILAR
Kaynak: DHA

Otomobil, Ankara, Kaza, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika


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