Yemen’de Çözüm İçin Mısır ile Görüşme

06.01.2026 19:23
BM Temsilcisi Grundberg, Mısır Dışişleri Bakanı ile Yemen’deki çatışmalara çözüm aradı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Yemen'deki son gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Özel Temsilci Grundberg'in ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Grundberg, Bakan Abdulati ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'deki çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm bulmanın ve bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun kapsamlı ve kapsayıcı bir siyasi çözüm olduğu vurgulandı.

Özel Temsilci Grundberg, görüşme sırasında Bakan Abdulati'ye Yemenli, bölgesel ve uluslararası paydaşlarla yaptığı son görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Gerilimi azaltmaya yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını dile getiren Grundberg, BM öncülüğündeki arabuluculuk çabalarına yönelik devam eden ve koordineli bölgesel desteğin önemini vurguladı.

Grundberg, bu çabalara verdiği sürekli destekten dolayı Mısır'a teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, Mısır, Yemen, Son Dakika

