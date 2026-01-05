Yemen'de Doğu İleri Hedeflerine Ulaşıldı - Son Dakika
Yemen'de Doğu İleri Hedeflerine Ulaşıldı

05.01.2026 23:22
Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan ile koordineli çalışmaların Yemen'in doğusundaki hedefleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonu yönetimiyle koordineli olarak yürütülen çalışmaların ülkenin doğusunda "tüm hedeflere" ulaşılmasını sağladığını belirtti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Almanya'nın Yemen Maslahatgüzarı Sophia Bogner ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Toplantıda, doğu valiliklerindeki son gelişmeler, Başkanlık Konseyi'nin durumu sakinleştirmeye yönelik çabaları, Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) tekrar tekrar uyguladığı tek taraflı tedbirler ve bu bölgelerdeki yaşam koşulları ve sivil barış üzerindeki yansımaları ele alındı.

Konsey Başkanı Alimi, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın gerilimi azaltma, sivilleri koruma, Hadramevt Valiliği'nden etkilenenlere yardım sağlama ve durumun iç çatışmalara dönüşmesini önleme çabalarındaki önemli rolüne övgüde bulundu.

Alimi, Arap koalisyonu yönetimiyle koordineli olarak yürütülen çalışmaların ülkenin doğusunda "tüm hedeflere" ulaşılmasını sağladığını belirtti.

Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerindeki kampların ele geçirilmesi sürecinde elde edilen büyük başarıya dikkati çeken Alimi, yerel yetkililerin ve Ulusal Kalkan kuvvetlerinin rolünü ve uluslararası insancıl hukuka bağlılıklarını övdü.

Suudi Arabistan, 3 Ocak'ta, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.

Kaynak: AA

