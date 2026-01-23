Yemen'de Esir Takası Gecikiyor

Yemen'de İran destekli Husiler, hükümetle 23 Aralık'ta imzalanan ve taraflar arasında yaklaşık 2 bin 900 tutuklu ve esirin takasını öngören Maskat Anlaşması'nın uygulanmasında, esir listelerinin hala netleşmemesinin gecikmeye yol açtığını belirtti.

Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtada, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Hükümetle 23 Aralık'ta imzalanan anlaşmanın uygulanma tarihinin 27 Ocak olduğunu, ancak hangi esirlerin anlaşma kapsamına alınacağının hala netleşmediğini ve konunun tamamlanmasının daha fazla zaman alacağını belirten Murtada, tüm tarafları sürece olumlu ve samimi yaklaşmaya ve uygulamayı engelleyecek engeller koymamaya çağırdı.

Hükümetten konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

23 Aralık'ta Yemen hükümeti ile Husiler, Suudi Arabistan ve Sudanlı tutukluların da bulunduğu yaklaşık 2 bin 900 esir ve tutuklunun değişimini öngören bir anlaşmaya Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gözetiminde varmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi de anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, tüm tarafları bu taahhütleri fiili uygulamaya dönüştürmeye çağırmıştı.

Nisan 2022'den bu yana, hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında 11 yıl süren savaşta belirli bölgelerde göreli bir sakinlik gözlemleniyor. Nisan 2023'te hükümet ve Husiler, İsviçre'de yapılan görüşmeler sonrası yaklaşık 900 esiri takas ederek serbest bırakmıştı. 25 Ocak 2025'te ise Husiler, savaşta yakalanan 153 kişiyi tek taraflı olarak serbest bıraktı.

Taraflar nezdindeki esir ve tutuklu sayısı tam olarak bilinmese de, 2018 Stockholm görüşmelerinde her iki tarafın sunduğu listelerde 15 binden fazla kişi yer alıyordu. İnsan hakları kaynakları güncel sayıyı yaklaşık 20 bin olarak tahmin ediyor.